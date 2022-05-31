حفل عشاء على شرف ”سعفان” بمنزل السفير أحمد إيهاب مندوب مصر الدائم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:29 صباحاً - أقام السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي التي بدأت أعمالها 27 مايو 2022 بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وتستمر حتى 11 يونيو 2022 ، وذلك على شرف، محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس الوفد الثلاثي المصري في المؤتمر.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات ، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فى أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.

كما تناول اللقاء خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية من قبل لجنة المعايير الدولية بالمؤتمر ، حيث أكد وزير القوى العاملة أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، لافتا إلي الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها القرارات الصادرة في عام ٢٠٢٢ بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم .

كذلك التطورات التشريعية المهمة التى حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية والقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام ٤٣ و ٤٤ لسنة ٢٠٢١ وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

وأهدى وزير القوي العاملة، السفير المصري هدية تذكارية بهذه المناسبة، ومن جانبه توجه السفير بالشكر والتقدير للوزير علي هذه اللفته الجميلة.

وأكد أعضاء الوفد الثلاثي حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شىء، موجهين الشكر للسفير على هذه الدعوة وكرم الضيافة المصري بمنزله على بحيرة جنيف .