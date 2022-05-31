الصحة: لم نسجل أى إصابات بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وجه القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للفرق الطبية بالمنشآت الصحية والعاملين بمختلف قطاعات الوزارة بكل محافظات الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض والارتقاء بالصحة العامة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى، مساء أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف قطاعات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

واستهل اجتماعه بتوجيه الشكر لكل القائمين على العمل بقطاعات الوزارة المختلفة على جهدهم الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال حملات المرور الدورى على تلك المنشآت لمتابعة سير العمل ورصد المخالفات وتوفير كل سبل الدعم للقائمين على العمل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على استمرار حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية من خلال فرق مختصة للتأكد من توافر القوى البشرية، والتأكد من الالتزام ببروتوكولات العلاج وسياسات مكافحة العدوى، والتأكد من سلامة الأجهزة الطبية، لضمان تلقى المرضى الرعاية الصحية اللازمة حفاظا على صحتهم العامة، لافتا إلى تنظيم تدريبات مكثفة للفرق الطبية حول الممارسات الطبية السليمة.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بتطوير عدد من المستشفيات، وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والجودة، موجها بالانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفيات طبقا للجداول الزمنية المحددة، كما تابع منظومة الصيانة الدورية للمنشآت الصحية بالمحافظات، حرصا على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى.

وحول الوضع الوبائى الخاص بفيروس كورونا، أشار عبدالغفار إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائى العالمى والمحلى، ومعدلات التغيرات الأسبوعية لحالات الإصابة والوفاة، حيث أوضحت التقارير استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن انخفاض نسب التردد وإشغال المستشفيات بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الوزير تابع معدلات الإنجاز ضمن حملة طرق الأبواب بالمحافظات لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكل الجرعات المستحقة (أولى، ثانية، تنشيطية)، والتى انطلقت بمحافظات (الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بنى سويف، أسيوط) فى الفترة من 12 مايو وحتى 29 مايو.

وأكد عبدالغفار أن الوزير اطلع على التقرير الخاص بالحالات المؤكدة لجدرى القرود على مستوى دول العالم، لافتًا إلى عدم رصد أى حالات فى مصر، كما اطلع على الدليل الإرشادى للتعامل مع المرض والذى تم توزيعه على مديريات الشئون الصحية والمستشفيات، وجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مؤكدا العمل ضمن خطة احترازية استباقية لترصد المرض.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير أكد توافر الكواشف المعملية الخاصة بتشخيص مرض جدرى القرود بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلا عن تدريب الكوادر الطبية ومسؤولى الترصد بالمحافظات على الدليل الإرشادى للتعامل مع المرض.