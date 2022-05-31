الرعاية الصحية: اعتماد 33 منشأة طبية ببورسعيد والأقصر خلال 10 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول منشأتين جديدتين تابعتين لها بمحافظة بورسعيد، وهما "وحدة طب أسرة الكاب و"وحدة صحة أسرة الإسراء"، على درجة الاعتماد القومية طبقا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، ووفقا لاعتماد المنشأتين يصبح إجمالى المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد 33 منشأة صحية، وتشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادى، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (2)، بورفؤاد ثان، أم خلف، على بن أبى طالب، سهل الطينة، الحى الإماراتى، القابوطى، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعى، الصفوة، مركز العرب، عمر بن الخطاب، الصيدلانية/ سمر عبدالرحمن، المناخ(1)، فاطمة الزهراء، 5000وحدة، الدكتور محمد مشالى، جنوب منطقة البترول، تعاونيات الزهور، وحدة صحة أسرة العرب، الكاب، الإسراء)، وذلك إضافة إلى 4 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد وهم "النصر التخصصى، الرمد التخصصى، الزهور، الحياة بورفؤاد"، فضلا عن مستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، ووفقا لاعتماد المنشأتين يصبح إجمالى المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد 33 منشأة صحية، وتشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادى، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (2)، بورفؤاد ثان، أم خلف، على بن أبى طالب، سهل الطينة، الحى الإماراتى، القابوطى، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعى، الصفوة، مركز العرب، عمر بن الخطاب، الصيدلانية سمر عبدالرحمن، المناخ (1)، فاطمة الزهراء، 5000 وحدة، الدكتور محمد مشالى، جنوب منطقة البترول، تعاونيات الزهور، وحدة صحة أسرة العرب، الكاب، الإسراء)، وذلك إضافة إلى 4 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد وهم "النصر التخصصى، الرمد التخصصى، الزهور، الحياة بورفؤاد"، فضلا عن مستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وهنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كتيبة العمل داخل "وحدة طب أسرة الكاب"، و"وحدة صحة أسرة الإسراء"، لوصولهما لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مؤكدا أن كل الجهود المبذولة فى هيئة الرعاية الصحية هدفها الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن بالغ سعادته لحصول 33 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية على درجة الاعتماد المعترف به دوليا من جمعية الإسكوا، وذلك خلال فترة لم تتعدى 10 أشهر منذ صدور معايير الاعتماد القومية طبقا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، وهو ما يعكس مطابقة المنشآت الطبية لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

ولفت أن هيئة الرعاية الصحية أكبر جهة فى مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومى والخاص تمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة طبقا لمعايير GAHAR2021، والمعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، وصل عددها ل 100منشأة طبية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.