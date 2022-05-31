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وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فى أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.
كما تناول اللقاء خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية من قبل لجنة المعايير الدولية بالمؤتمر، إذ أكد وزير القوى العاملة أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، لافتا إلى الجهود التى بذلتها الوزارة فى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتى من بينها القرارات الصادرة فى عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.
كذلك التطورات التشريعية المهمة التى حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التى تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية والقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى.
وأهدى وزير القوى العاملة، السفير المصرى هدية تذكارية بهذه المناسبة، ومن جانبه توجه السفير بالشكر والتقدير للوزير على هذه اللفته الجميلة.
وأكد أعضاء الوفد الثلاثى حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شىء، موجهين الشكر للسفير على هذه الدعوة وكرم الضيافة المصرى بمنزله على بحيرة جنيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يقيم حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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