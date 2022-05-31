وزير القوى العاملة من جنيف: صكوك جديدة تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية

ويرأس وفد مصر فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر فى منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى جاى رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلى"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
وقال الوزير: إن مصر تشارك فى إحدى لجان المؤتمر التى تناقش بنداً خاصاً بوضع معيار حول جودة التلمذة الصناعية الجيدة، لإيجاد حل لبطالة الشباب، حيث تعود التلمذة بالنفع على الباحثين عن عمل والعمال من كافة الأعمار الذين يجدون أنفسهم بحاجة إلى إعادة التدريب أو إلى الارتقاء بمهاراتهم ، بسبب التغييرات فى سوق العمل ومتطلبات العمل.
وأشار إلى أنه سبق أن اعتمدت منظمة العمل الدولية صكوكا تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية، إلا أن أحدث الصكوك لم تتناول صراحة التلمذة الصناعية، وقد خلص الفريق العامل الثلاثى المعنى بآلية استعراض المعايير إلى أن غياب أية أحكام تشمل التلمذة الصناعية فى الصكوك التى تعتبر معايير محدثة، يشكل فجوة معيارية ينبغى معالجتها.
وبناء على اقتراح مجلس إدارة مكتب العمل الدولى باعتماد صك قانونى جديد أو صكوك قانونية جديدة بشأن التلمذة الصناعية فى دروته 334 فى أكتوبر - نوفمبر 2018 فقام المكتب بإدراج بند لوضع معيار بشأن التلمذة الصناعية فى جدول أعمال الدورة الحالية 110، وقد تضمن البند تقريرين:
التقرير الأول لتسهيل المناقشة الأولى للمؤتمر بشأن التلمذة الصناعية، وهو يجمع ويحلل ويقدم معلومات عن حالة القانون والممارسة فيما يتعلق بنظم التلمذة الصناعية فى البلدان فى جميع أنحاء العالم.
أما التقرير الثانى ويتناول الجوانب الخاصة بالاستبيان، وتم إرسالها إلى الدول الأعضاء للإعراب عن وجهات نظرها، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، وهذا التشاور إلزامى للدول الأعضاء التى صدقت على اتفاقية المشاورات الثلاثية.
كما تناقش لجان المؤتمر الموضوعات الأساسية ومنها العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى، والهدف الاستراتيجى حول التشغيل فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى والاقتصاد التضامنى (مناقشة عامة)؛ فضلا عن لجنة معايير التدريب.
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