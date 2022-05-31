جدة - نرمين السيد - ويفتتح الأنبا مقار، كنيسة العذراء مريم الآثرية، التى تباركت بزيارة العائلة المقدسة. ويبدا الاحتفال بصلاة رفع بخور، وكورال ترانيم وعظة، ويقدم فقراته الإعلامى إسحق يونان. وتحتفل الكنيسة القبطية والإقباط فى مختلف أنحاء العالم، غدا الأربعاء، أول يونيو بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف الشرقية يحتفل بدخول العائلة المقدسة لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.