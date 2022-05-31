بالأرقام.. نسب تنفيذ مشاريع الرى فى القليوبية (صور)

جدة - نرمين السيد - والتقى الدكتور عبدالعاطى، مع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إذ جرى مناقشة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتأكيد على الانتهاء منها فى الموعد المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، والتى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه المحافظ بتفقد أحد نماذج التطوير المتكاملة، والتى تشتمل على تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بنفس الزمام.. إذ تم تفقد مساحات من الأراضى الزراعية بمساحة 900 فدان، والتى تحولت لاستخدام نظم الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر بمركز شبين القناطر، والتى يتم ريها من ترعة القلزم، إذ سبق تأهيلها بمعرفة الوزارة.

واستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الذى حققه المزارعين فى التحول للرى الحديث، وأعرب عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترا منها، والانتهاء من تنفيذ 35 كيلومترا حتى تاريخه، وما يزال العمل مستمرًا فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 334 كيلومترا حتى تاريخه، ويتم العمل فى تأهيل ترع بأطوال 690 كيلومترا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلومترا أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث فى مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم الانتهاء من 806 فدادين، وأن 22604 منتفعين تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم لعدد 1146 قطعة أرض بمساحة إجمالية 18556 فدانا.