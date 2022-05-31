البيئة: 3% من البحار والمحيطات تبتعد عن الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الجلسة الحوارية الافتراضية التى عقدت تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات" بلشبونة، حول كيفية إدارة وحمايتها وصيانتة النظم البيئية الساحلية والعمل على استعادتها، وذلك بحضور إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة، أوتيانو جوف ماكوينجا، سفير كينيا، ومانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء فى هذا المجال.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أنه بالرغم من تعرض البحار والمحيطات إلى التلوث إلا أن هناك 3% من البحار والمحيطات تبتعد عن الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية ومن هذا المنطلق تأتى أهمية إطلاق المباحثات الزرقاء لدمج المزيد من المجتمعات حول العالم والعمل على تقليل الضغوط البشرية وآثارها على التلوث فى البحار والمحيطات، مشددةً على ضرورة البحث عن استراتيجيات توفر حلول جذرية لمواجهة التلوث فى البحار والمحيطات.

واوضحت وزيرة البيئة أنه لابد من معرفة التحديات التى تهدد استدامة البيئة البحرية، و النظر إلى المحيطات على أنها جزء من النظم البيئية الهامة ولا يتم النظر اليها بمعزل عن باقى النظم البيئية ،مع تطبيق نهج النظم البيئية وربطها بتغير المناخ والتكيف والتخفيف على أن تكون أولوية قصوى فى التعامل مع هذا الملف.

وقدمت الوزيرة التهنئة لحكومة البرتغال على عقد مؤتمر المحيطات والذى يعتبر من أهم المؤتمرات التى تتعامل مع هذه القضية الهامة، مؤكدة على ضرورة النظر إلى ثلاثة جوانب هامة فى هذا السياق أولها: كيفية زيادة دمج وتنفيذ معايير الحفاظ على المحيطات والتى تم تحديدها فى إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد عام 2020، وثانيا: كيف سيتم خلق مستقبل مشترك للجميع والذى يضع المحيطات على رأس الأولويات فى مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى cop15، وأخيرا: كيف سيتم التأكيد على أن يتم حماية الموائل البحرية والمجتمعات المحلية التى تعتمد على البحار والمحيطات لكسب رزقها وتوفير وظائف مستدامة لهم؟

وأعلنت وزيرة البيئة خلال الجلسة الحوارية عن أهم الأحداث الجانبية "التنوع البيولوجى والطبيعة" التى ستعقد على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 الذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، حيث إن شرم الشيخ هى المدينة التى شهدت عقد مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى cop14 وهى التى ستشهد عقد مؤتمر COP27 لذا فلابد أن نؤكد على أن يوم التنوع البيولوجى والطبيعة لابد أن يجمع كافة الحلول والأفكار التى سيتم مناقشتها فى هذه المباحثات الهامة ومناقشة إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020 وما هى أفضل الممارسات لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجى وكيف سيتم حماية البحار والمحيطات من الممارسات والضغوط البشرية، وكذلك إيجاد فرص لدمج القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاهتمام بالمحيطات يعد أمرا غاية فى الأهمية حيث إن حماية المحيطات تعد حماية للتنوع البيولوجى ولتغير المناخ فى نفس الوقت، مؤكدة أن مؤتمر COP27 سيكون مؤتمر شامل يجمع كافة الأطراف الشباب والمرأة والمجتمع المدنى والجهات البحثية والقطاع الخاص.

وأعربت إيلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث، مؤكدةً على أهمية الحفاظ على الحياة فى البحار والمحيطات لأنها تمثل الهدف رقم 14 من أهداف التنمة المستدامة، حيث تواجه البحار والمحيطات الكثير من أنواع التلوث وتحتاج إلى الحماية، كما أنها تلعب دوراً هاماً على كوكب الأرض فهى تمثل ثلثى مساحة الكوكب، كما تعتبر أحواض لامتصاص ثانى أكسيد الكربون حيث تحتوى على 30% من الكربون الذى يتم إنتاجه فى العالم وتتضمن العديد من الأنواع البحرية الهامة والتى تمثل أحد أهم مصادر الغذاء للإنسان، ويعتمد حوالى 3 مليارات إنسان على البحار فى غذائهم وهذا مورد هام يتعرض للتهديد من الأنشطة الإنسانية وانبعاثات الكربون، وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الأنواع البحرية.

وأشارت بانوفا، إلى أن التهديدات تتزايد نتيجة للزيادة السكانية والنمو الاقتصادى وتزايد التجارة العالمية ونحتاج إلى زيادة الشراكات لحماية البحار والمحيطات من التلوث، وحان الوقت لوقف التلوث البلاستيكى أحادى الاستخدام وهناك العديد من الخطوات اتخذتها الحكومة المصرية فى هذا السياق، لدعم الاقتصاد الأزرق، مشيرةً إلى أنه لابد من إيجاد السبل التى تواجه الآثار السلبية للنمو السكانى والإاقتصادى ونمو النشاط السياحى وكيفية دعم النمو المستدام لهذه الأنشطة، مؤكدةً أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة على حماية البحار والمحيطات حيث أعلنت عن "عقد الأمم المتحدة للبحار والمحيطات 2021 ـ 2030"، وهذا يعنى أنها تركز على إيجاد السبل العلمية والفنية لحماية البحار والمحيطات، مشيرةً إلى مخاطر تغير المناخ على العديد من المناطق، وكذلك المخاطر التى تهدد الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر.