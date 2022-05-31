البيان الإماراتية: الشراكة بين أبوظبى ومصر والأردن تعزز التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن الشراكة الثلاثية بين الإمارات ومصر والأردن تعزز مسيرة التنمية الشاملة وتحقق كل مستهدفاتها برؤى وترسخ فى الوقت نفسه لتعاون غير مسبوق يرسى قواعد التكامل الاقتصادى، وترجمة واقعية للرؤى المشتركة الساعية لبناء شراكات فاعلة تدعم التعاون الاقتصادى العربى مستقبلا.





وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "ارتياد مستقبل" - أن الشراكة الواعدة تأتى استجابة للظروف والتطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، بما تتطلبه من إجراءات قادرة على زيادة مقدرات البلدان الثلاثة سواء فى مجال تعزيز الأمن الغذائى، والاستفادة من تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية التى تحيط بالعالم وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية. وأشارت إلى أن الشراكة الثلاثية ترتكز على أهداف استراتيجية تتضمن تطوير صناعات قادرة على المنافسة، وضمان سلاسل توريد مرنة، وتحقيق نمو مستدام، فيما تفرض بعض المجالات الحيوية نفسها كأولوية ملحة مثل تحقيق الأمن الغذائى والدوائى.

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