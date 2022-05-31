انت الان تتابع تفاصيل خبر "تزوج من إمرأة تصغره 25 عاما وعانى غيبوبة 17 يوم قبل وفاته".. أسرار في حياة الراحل يونس شلبي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /701042/تزوج-من-إمرأة-تصغره-25-عاما-وعانى-غيبوبة-17-يوم-قبل-وفاته-أسرار-في-حياة-الراحل-يونس-شلبي

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر مايو ذكرى ميلاد الكوميديان الراحل يونس شلبي، الذي رسم الضحك والبهجة على وشوش الجمهور منذ أن خطت قدميه في الوسط الفني، من خلال كوميديته الغير مبالغ فيها، ووجه البريء الذي يشبه الأطفال، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج في ذلك أسرار في حياة يونس شلبي تزامنا مع ذكرى ميلاده.

يونس شلبي يعاني من اليتم في طفولته

ولد يونس شلبي في 31 من شهر مايو عام 1941 لكنه لم يتسطتع رؤية والده، اذ توفى وهو في عمر صغير وبعد زواج شقيقته انتقل هو ووالدته للعيش في القاهرة عمل أثناء دراسته الجامعية في الحسابات بمستشفى أبو الريش لكي يساعد في المعيشة، اذ كان يدرس في كلية التجارة.

يونس شلبي يدخل مجال التمثيل

التحق يونس شلبي بالمعهد العالي للفنون المسرحية قمس تمثيل، وبعد تخرج بدأ يخوض أولى تجاربه الفنية من خلال العديد من المسرحيات بدأها بمسرحية “القاهرة في ألف عام”، ثم بدأت تتوالي أدواره المتألقة في المسرح فشارك عادل إمام في مسرحية “مدرسة المشاغبين” الذي لقت روجا كبيرا بين الجمهور حتى الأن، ثم شارك بعدها في مسرحية “العيال كبرت”، ثم بدأت مسرحياته تتوالى.

يونس شلبي يخطف قلوب الأطفال بشخصية بوجي

واستطاع يونس شلبي أيضا أن يصل من خلال أعماله الفنية لقلوب الأطفال من خلال تقديم شخصية بوجي، في المسلسل الكرتوني الشهير “بوجي وطمطم”، اذ ظل الأطفال في ذلك الوقت ينادوه باسم بوجي دون معرفة اسمه الحقيقي.

يونس شلبي يتزوج في سن الـ 45 من فتاة تصغيره 25 عاما

وبالتطرق لحياته الزوجية، فقد تزوج الفنان يونس شلبي في سن كبير بعدما أتم عامه الـ 45 حيث انشغل في مرعاة والدته طوال حياته ونسى الزواج، لكن حان الوقت ليعيش حياة زوجية سعيدة فعرضت عليه والدته فتاة تصغره 25 عام، ورغم أنه كان زواج تقليدي لا يحمل حبا إلا أن صرح بأنه اكتشف بها كل الحب والحنان وأنجب منها 3 بنات وولد وحيد يدعى عمر.

مرض يونس شلبي ووفاته

عاني يونس شلبي من أزمة مرضية حادة نتيجية اصابته بمرض في القلب لكنه استطاع أن يمر تلك الأزمة من خلال خضوعة لعملية جراحية، ولكن بعد ذلك بدأ مرض السكر يأخذ مجراه في حياة يونس شلبي اذ دخل المستشفى على إثره وتعرض لغيبوبة دامت 17 يوما، ليتوفى في 12 نوفمبر 2007.