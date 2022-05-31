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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /701037/حمادة-هلال-يحتفل-بتصدر-أغنيته-الجديدة-روح-الروح-تريند-رقم-1-على-يوتيوب

تصدرت أغنية الفنان حمادة هلال الجديدة والتي تحمل اسم “روح الروح” تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك بعد 5 أيام من طرحها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال حمادة هلال بتصدر أغنيته الجديدة “روح الروح” تريند يوتيوب

واحتفل الفنان حمادة هلال بذلك الحدث من خلال نشر مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وبين من خلالها جملة “رقم 1 في الأكثر روجا بين المستمعين”، وعلق عليها قائلا: “الحمدلله”.

أغنية روح الروح

وحققت أغنية “روح الروح” التي أصدرها الفنان حمادة هلال منذ 5 أيام أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتواصل عد المشاهدات حتى الأن، وتقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا .. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح

أخر أعمال حمادة هلال

يذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال مشاركته في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل “المداح 2” وهو النسخة التانية من الجزء الأول بتغير بعض أبطال العمل، اذ خاض بطولته الفنانة هبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان قد صرح حمادة هلال في لقاء تليفزيوني عن رغبته في تقديم مسلسل المداح منذ سنوات، اذ قال: “كان نفسي أعمل المداح من 6 سنين من وقت ولي العهد ولكن مكنش بيحصل نصيب”.