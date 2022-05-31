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نائبة«مستقبل وطن»هناء فاروق..تتفقد أعمال إنشاء مصنع غزل دمياط الجديد: يفتح اسواق خارجية للتصدير ويوفر فرص عمل

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /701036/نائبةمستقبل-وطنهناء-فاروقتتفقد-أعمال-إنشاء-مصنع-غزل-دمياط-الجديد-يفتح-اسواق-خارجية-للتصدير-ويوفر-فرص-عمل

 تفقدت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة النقل والمواصلات عن حزب مستقبل وطن، موقع مشروع مصنع غزل دمياط الجديد، و الذي تنفذه شركة اوراسكوم للانشاءات علي أحدث نظام عالمي للغزل والنسيج علي أرض دمياط، بهدف تغطية الأسواق الخارجية و المحلية من اقمشة الجينز، من خلال عملياتها الانتاجية للغزل و الصباغه الحديثة و تجهيز النسيج بطاقة تشغيلية اقتصادية سنوية تبلغ ٣٣ مليون مترمن اقمشة الدنيم“الجينز”.

دوت الخليج 

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النائبة هناء فاروق تتفقد اعمال إنشاء مصنع غزل دمياط الجديد

واكدت النائبة هناء فاروق، أن مشروع انشاء مصنع غزل دمياط الجديد، سيحفظ تميزه المحافظة، في مجال الغزل و النسيج علي مدي عصور طويلة برؤية حديثة تواكب التطور العالمي في صناعة الغزل و النسيج و فتح اسواق خارجية للتصدير و وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروع الجديد سيشغل المنطقة الحالية مصنع الغزل رقم ٢ الحالي  علي مساحة ١٠٣٠٠٠ م مربع و يضم ٤ مصانع للغزل و التشغيل، إضافة وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي و مباني ادارية و خدمات و مخازن.

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ولفتت إلى أنه سيتم اختيار القوي العاملة اللازمة لهذا المشروع عن طريق مؤسسة دمياط الحالية والتدريب التحويلي، موضحة أنه تم الانتهاء من مرحلة التأسيس ووضع الخوازيق لتثبيت التربة و تحمل الضغط للآلات العملاقة و جاري استكمال اعمال البنية التحتية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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