نائبة«مستقبل وطن»هناء فاروق..تتفقد أعمال إنشاء مصنع غزل دمياط الجديد: يفتح اسواق خارجية للتصدير ويوفر فرص عمل

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /701036/نائبةمستقبل-وطنهناء-فاروقتتفقد-أعمال-إنشاء-مصنع-غزل-دمياط-الجديد-يفتح-اسواق-خارجية-للتصدير-ويوفر-فرص-عمل

تفقدت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة النقل والمواصلات عن حزب مستقبل وطن، موقع مشروع مصنع غزل دمياط الجديد، و الذي تنفذه شركة اوراسكوم للانشاءات علي أحدث نظام عالمي للغزل والنسيج علي أرض دمياط، بهدف تغطية الأسواق الخارجية و المحلية من اقمشة الجينز، من خلال عملياتها الانتاجية للغزل و الصباغه الحديثة و تجهيز النسيج بطاقة تشغيلية اقتصادية سنوية تبلغ ٣٣ مليون مترمن اقمشة الدنيم“الجينز”.

دوت الخليج

النائبة هناء فاروق تتفقد اعمال إنشاء مصنع غزل دمياط الجديد

واكدت النائبة هناء فاروق، أن مشروع انشاء مصنع غزل دمياط الجديد، سيحفظ تميزه المحافظة، في مجال الغزل و النسيج علي مدي عصور طويلة برؤية حديثة تواكب التطور العالمي في صناعة الغزل و النسيج و فتح اسواق خارجية للتصدير و وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروع الجديد سيشغل المنطقة الحالية مصنع الغزل رقم ٢ الحالي علي مساحة ١٠٣٠٠٠ م مربع و يضم ٤ مصانع للغزل و التشغيل، إضافة وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي و مباني ادارية و خدمات و مخازن.

ولفتت إلى أنه سيتم اختيار القوي العاملة اللازمة لهذا المشروع عن طريق مؤسسة دمياط الحالية والتدريب التحويلي، موضحة أنه تم الانتهاء من مرحلة التأسيس ووضع الخوازيق لتثبيت التربة و تحمل الضغط للآلات العملاقة و جاري استكمال اعمال البنية التحتية.