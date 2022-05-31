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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /701039/الصحة-تطلق-5-قوافل-طبية-للكشف-والعلاج-المجاني-على-المواطنين

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم 31 مايو، 5 قوافل طبية بالمحافظات، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون الصحة».

دوت الخليج

القوافل الطبية بالمحافظات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق 5 قوافل بـ5 محافظات هم: «الشرقية - الإسماعيلة - البحيرة - المنيا - الدقهلية»، تستهدف المناطق النائية والتي تعاني من نقص الخدمات الطبية، حيث تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين.

التخصصات الطبية في قوافل الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات

وتتواجد القوافل الطبية في 5 محافظات بالمناطق التالية:

- 53 أبو ماضي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

- الحدين مركز كوم حمادة بمحافظة الغربية.

- الدهتمون مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

- وحدة الخفيج مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

- برطباط مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

أماكن مراكز الرعاية الصحية لكبار السن

وفي سياق آخر، وأوضحت وزارة الصحة، عن تقديم خدماتها ارعاية كبار السن، ، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لـ338 ألف و346 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضى.

ويضم البرنامج 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

الخدمات الصحية المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

يشمل البرنامج الكشف عن الأمراض غير السارية، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا – السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذي.