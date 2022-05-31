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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - /700976/مشروع-الموازنة-العامة-بوزارة-التجارة-والصناعةعلي-طاولة-اقتصادية-النواب-اليوم

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها:

دوت الخليج

«مشروع الموازنة العامة بوزارة التجارة والصناعة» علي طاولة اقتصادية النواب.. اليوم

-جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات

- صندوق تنمية الصادرات

- ديوان عام وزارة التجارة والصناعة

- استكمال نظر جدول أعمال اللجنة في الاجتماع السابق

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قد وافق على مشروع قانون لمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

كما أعلنت الحكومة عن هذه الخطوة تأتي لتحقيق اعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية، عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

واحال المجلس خلال جلسته العامة، قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، منها:

- قرار “ رئيس جمهورية مصر العربية ” رقم 194 لسنة 2022 بشأن “ الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممُثلة في وزارة التعـــــاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القــــاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُمــوقع بتاريخ 28/ 3 /2022.

- قرار “ رئيس جمهورية مصر العربية “ رقم 195 لسنة 2022 بشأن “ الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو ثلاثمائة ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 3 /2022.