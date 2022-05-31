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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - /700949/طاقة-النواب-تناقش-طلب-نائبة-التنسيقية-بشأن-عدم-وجود-لوحة-توزيع-كهرباء-بقرية-طناح-بالدقهلية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.

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«عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح» علي طاولة طاقة النواب..اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري للعدادات مسبوقة الدفع بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إدراج بعض قرى مدينتي ومركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة ضمن خطة العام المالي 2021/2022 لاستبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية نظراً لما تسببه هذه الخطوط من أضرار صحية ونفسية لدى الأطفال وكبار السن.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع حيث أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة(5 فاس).