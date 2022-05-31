أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - ينشر دوت الخليج أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مايو 2022.

القاهرة

تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بمحافظة القاهرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب رجال الصناعة فى مصر، وعدد من ممثلى الشركات العالمية.

القاهرة

تعقد مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" مؤتمرًا، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والاتحاد الأوروبى، لإطلاق الدليل الثانى من تطوير التشريعات الفرعية فى الوزارات والهيئات المصرية، وتسليط الضوء على أهمية التشريعات الجيدة لتنفيذ السياسات.

القاهرة

يوقع اتحاد الأطباء العرب اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

أديس أبابا

يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى جلسة، يناقش خلالها مستجدات الأوضاع فى بحيرة تشاد.

الجزائر

تنطلق القمة الإفريقية للرقمنة، وتستمر لمدة 3 أيام، بالجزائر، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة من 20 دولة إفريقية ومن جميع أنحاء العالم.

بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى الجديد جلسته الافتتاحية، فى الساعة العاشرة صباحًا، لانتخاب رئيس المجلس النيابى للسنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب نائب لرئيس المجلس، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب الجديد المؤلف من 128 عضوًا والذى بدأ ولايته فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى.

واشنطن

يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، فى البيت الأبيض، ليواصل الزعيمان تعزيز الشراكة الثنائية ورؤيتهما المشتركة لحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة تشاورية مغلقة حول الوضع السياسى فى سوريا، يتحدث فيها -عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"- المبعوث الأممى الخاص لسوريا جيير بيدرسون، لإحاطة المجلس بمسار ومجريات الدورة الثامنة للجنة الدستورية فى سوريا المنعقدة فى جنيف، وجهوده لتقريب وجهات النظر بين أطراف اللجنة المشاركين فى أعمالها.

نيويورك

يجرى مجلس الأمن الدولى، مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، جلسة تصويت على مشروع قرار تقدمت به جمهورية غانا، وكذلك النرويج، حول جرائم القرصنة والنهب المسلح فى منطقة خليج غينيا بجنوب غرب إفريقيا.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة استماع حول الأوضاع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بناءً على طلب تقدمت به الجابون وغانا وكينيا؛ لعرض مخاوفهم بشأن تردى الأوضاع الأمنية شرقى الكونغو الديمقراطية، ومن المتوقع حضور كريستوفر لوتوندولا وزير الشؤون الخارجية فى الكونغو الديمقراطية لأعمال الجلسة، وإلقاء بيان حول جهود بلاده فى محاربة العنف المسلح على أراضيها.

موسكو

تبدأ شركة "غازبروم" الروسية لتصدير الغاز، تعليق إمدادات الغاز عن شركة الغاز الهولندية "جاستيرا"؛ لعدم سداد الأخيرة ثمن الغاز الذى وردته الشركة الروسية فى شهر أبريل الماضى، ورفضها الدفع بالروبل.

مسقط

تبدأ أعمال المؤتمر الحادى والثلاثين للاتحاد الدولى للصحفيين، فى العاصمة العمانية مسقط، ويستمر حتى 3 يونيو المقبل، بمشاركة 250 صحفيا يمثلون نقابات واتحادات صحفية فى 92 دولة حول العالم.

القاهرة

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى ملتقى الهناجر الثقافى الشهرى، تحت عنوان "الشباب ومسيرة التقدم"، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك بقاعة الدكتورة هدى وصفى بمركز الهناجر للفنون.