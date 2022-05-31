الإفتاء تحذر المتزوجين من سلوك يؤثر على نفسية الأبناء

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "يجب ألا تؤدى أى خلافات بين الزوجين إلى أن يشوه كل منهما صورة الآخر فى نظر الأبناء، لما له من تأثير سلبى على نفسية الأبناء".

قال الله تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى" أى: لا تجعلوا العداوة واتباع الهوى تحملكم على ترك العدل.