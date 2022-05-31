انت الان تتابع تفاصيل خبر صحة الشيوخ تناقش اليوم اقتراح النائب أحمد الأحمر بشأن إنشاء مركز لعلاج السموم بقنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /700985/صحة-الشيوخ-تناقش-اليوم-اقتراح-النائب-أحمد-الأحمر-بشأن-إنشاء-مركز-لعلاج-السموم-بقنا

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برائاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الأحمر، بشأن " إنشاء مركز لعلاج السموم بمحافظة قنا"، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

دوت الخليج

توقف تنفيذ مشروع إنشاء مبني طوارئ واستقبال بمستشفي حميات قنا

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الأحمر، بشأن "توقف تنفيذ مشروع إنشاء مبني طوارئ واستقبال بمستشفي حميات قنا".

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النواب جمال عبدالظاهر، رضا الشافعي، ثروت فتح الباب، بشأن "إعادة تشغيل مستشفي طلخا المركزي بكامل طاقتها واستغلال المبني الذي تم رفع كفاءته مؤخرا.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين رزق علاني، وصالح سلطان، بشأن "دراسة وتفعيل وإنشاء مستشفي الأورام والأمراض المزمنة بمحافظة مطروح، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

رئيس صحة الشيوخ : تم تطوير مستشفي القنايات بجهود المجتمع المدني وتحولت لقبلة لأبناء محافظة الشرقية

وكانت قد ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، الأحد الماضي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي عضو لجنة الشيوخ بخصوص تطوير مستشفي القنايات.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أنه تم تطوير مستشفي القنايات بجهود المجتمع المدني وتحولت لقبلة لأبناء مدينة القنايات ومحافظة الشرقية ، وبالتالي يجب سرعة إمدادها بباقي الأجهزة المطلوبة لإستكمال تطويرها خاصةً أجهزة الأشعة والدوبلر والأشعة المقطعية والعمليات.

ومن جانبة قال هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مستشفي القنايات تستقبل حالياً ثلاثة أضعاف ما كانت تستقبله بالماضي بعد تطويرها وتحتوي علي عناية مركزة للأطفال هي الأحدث بالمحافظة ونسب إشغالها تصل الي ١٠٠٪ ونستقبل حالات من خارج المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أننا مبهورين بما تم انجازه من المجتمع المدني لتطوير هذا المستشفي ولن ندخر جهداً في دراسة كافة إحتياجاتها فوراً ووضعها ضمن خطة الوزارة لتوريد كل ما يلزم من استكمال تجهيزاتها.