كيف ستكون درجات الحرارة خلال 6 أيام؟ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، يكون حارا على السواحل الشمالية، ولطيف ليلا على الأنحاء كافة.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وقال خبراء الأرصاد، فى بيان للهيئة، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وعلى شمال الصعيد في فترات متقطعة.
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