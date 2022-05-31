نصيحة من الإفتاء للمتزوجين: لابد أن تختفى هذه الكلمة تماما بينكم

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه يجب أن تختفى كلمة الطلاق من قاموس الزوجية تماما، لافتة إلأى أن التهديد بهذه الكلمة يضع الأسرة على حافة الهاوية.

ولفتت إلى أن هذه الكلمة تحدث شرخا فى جدار الأسرة من الصعب أن يلتئم، مشددة على أن هذا الطلاق يعد من أبغض الأمور المباحة إذا دعت الضرورة.