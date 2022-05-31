جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه يجب أن تختفى كلمة الطلاق من قاموس الزوجية تماما، لافتة إلأى أن التهديد بهذه الكلمة يضع الأسرة على حافة الهاوية.
ولفتت إلى أن هذه الكلمة تحدث شرخا فى جدار الأسرة من الصعب أن يلتئم، مشددة على أن هذا الطلاق يعد من أبغض الأمور المباحة إذا دعت الضرورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصيحة من الإفتاء للمتزوجين: لابد أن تختفى هذه الكلمة تماما بينكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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