نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا بعد انتهاء شهادات ال 18 %… تفاصيل الشهادة الجديدة ذات الثلاث سنوات من البنك الأهلي المصري في المقال التالي
قرر البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر إيقاف العمل على شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري 18% والبدء في العمل على شهادات أخرى استثمارية لتكون البديل لراغبي الاستثمار في هيئة شهادات تُدر عائد شهري ثابت للتذكرة كانت شهادات ال 18 % ذات عائد شهري ثابت وآجل الشهادة هو عام واحد فقط مع بعض المميزات البنكية تتمثل في إمكانية استخراج فيزا مشتريات بضمان الشهادة والاقتراض بنسبة تصل إلى 90% من القيمة المادية لها.
تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة
بعد أن قام البنك بوقف التعامل على شهادة ال 18% أعلن عن طرح شهادة جديدة ذات عائد مرتفع لمحبي الاستثمار طويل الأجل (مدة ثلاث سنوات) وعائد 14% شهرياً لمدة ثلاث سنوات ويمكن لجميع عملاء البنك من الدخول إلى الإنترنت البنكي واختيار شهادات وشراء شهادة بداية من 1000 جنيه ولكن يجب أولاً أن يكون لديك رصيد أو قم بإيداع المبلغ الذي ترغب في استثماره.
كيفية الحصول على الشهادة لغير عملاء البنك
كل ما عليك للحصول على شهادة ذات عائد ال 14% هو التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي ومعك صورة من بطاقة الرقم القومي وأطلب شراء شهادة وفتح حساب بنكي لتستقبل عليه العوائد الشهرية والتي يمكنك سحبها من أي ماكينات ATM بواسطة بطاقة الخصم الفوري والتي تستخرج للعميل مع فتح حساب جديد بعد تمام الإجراءات البنكية لفتح الحساب قم بتفعيل حسابك من خدمة العملاء وقم بإبداع المبلغ الذي ترغب في شراء شهادة به.
مميزات شهادة ال14 %
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- استخراج فيزا مشتريات ولها مميزات عديدة منها إمكانية التقسيط بدون فوائد في عروض من الشركات لحاملي بطاقات الائتمان.
- عائد منافس فهي تعد الشهادة الأعلى عائد في كافة البنوك.
- عائد شهري ثابت مدة الشهادة.
- آجل ثلاث سنوات وهو مميز لراغبي الاستثمار لفترات طويلة.
- استثمار آمن للأموال والحفاظ على الأصول المالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا بعد انتهاء شهادات ال 18 %… تفاصيل الشهادة الجديدة ذات الثلاث سنوات من البنك الأهلي المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.