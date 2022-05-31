ماذا بعد انتهاء شهادات ال 18 %… تفاصيل الشهادة الجديدة ذات الثلاث سنوات من البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر إيقاف العمل على شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري 18% والبدء في العمل على شهادات أخرى استثمارية لتكون البديل لراغبي الاستثمار في هيئة شهادات تُدر عائد شهري ثابت للتذكرة كانت شهادات ال 18 % ذات عائد شهري ثابت وآجل الشهادة هو عام واحد فقط مع بعض المميزات البنكية تتمثل في إمكانية استخراج فيزا مشتريات بضمان الشهادة والاقتراض بنسبة تصل إلى 90% من القيمة المادية لها.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة

بعد أن قام البنك بوقف التعامل على شهادة ال 18% أعلن عن طرح شهادة جديدة ذات عائد مرتفع لمحبي الاستثمار طويل الأجل (مدة ثلاث سنوات) وعائد 14% شهرياً لمدة ثلاث سنوات ويمكن لجميع عملاء البنك من الدخول إلى الإنترنت البنكي واختيار شهادات وشراء شهادة بداية من 1000 جنيه ولكن يجب أولاً أن يكون لديك رصيد أو قم بإيداع المبلغ الذي ترغب في استثماره.

كيفية الحصول على الشهادة لغير عملاء البنك

كل ما عليك للحصول على شهادة ذات عائد ال 14% هو التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي ومعك صورة من بطاقة الرقم القومي وأطلب شراء شهادة وفتح حساب بنكي لتستقبل عليه العوائد الشهرية والتي يمكنك سحبها من أي ماكينات ATM بواسطة بطاقة الخصم الفوري والتي تستخرج للعميل مع فتح حساب جديد بعد تمام الإجراءات البنكية لفتح الحساب قم بتفعيل حسابك من خدمة العملاء وقم بإبداع المبلغ الذي ترغب في شراء شهادة به.

مميزات شهادة ال14 %