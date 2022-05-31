بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. وموعد انخفاض الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "استمرار أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحرى حتى جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا". وأضافت: "كما تزداد فترات سطوع الشمس لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس". وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنكسر الحرارة نسبيًا يوم غد الأربعاء على معظم الأنحاء.

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