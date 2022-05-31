غدا.. أساليب تهريب الآثار فى ندوة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ينظم متحف الفنون الجميلة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان "جانب من طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية"، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، وذلك بمقر المتحف وسط الإسكندرية.





وتتناول الندوة حيل وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ والموانئ المصرية، وسبل مجابهة تهريب الآثار المصرية خارج البلاد، وقانون حماية الآثار، ويشارك فيها حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية. تقام الندوة فى إطار التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار وقطاع الفنون التشكيلية، ممثلا فى متحف الفنون الجميلة، وفى ضوء الجهود المبذولة لحماية الآثار المصرية.

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