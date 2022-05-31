انت الان تتابع تفاصيل خبر منير مكرم يكشف حقيقة معرفته بنجل سمير صبري الخفي| خاص حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:53 صباحاً - محمد السيد - /701034/منير-مكرم-يكشف-حقيقة-معرفته-بنجل-سمير-صبري-الخفي-خاص

أثار الماكير محمد عشوب الجدل في الساعات القليلة الماضية حول امتلاك الفنان الراحل سمير صبري ابن اخر من فنانة شهيرة رفض التصريح به، مؤكدا أن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية صديقها المقرب والوحيد الذي يعرف هذا السر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة معرفة منير مكرم بنجل سمير صبري

وتواصل دوت الخليج مع الفنان منير مكرم ليكشف الحقيقة، لكنه قابل تصريحات محمد عشوب بالنفي، قائلا: “معنديش فكرة عن الموضوع دا خالص”، وهو ما يؤكد أن حديث عشوب ليس له أساس من الصحة.

وكان قد قال عشوب في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية انجي علي على قناة etc: ““أقسم بالله سمير صبرى لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيراً والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة، والوحيد الذى يعرف سر زواج وإنجاب سمير صبرى من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم وهو صديقها جدا وممكن تسؤلوه في الدفنة قالتله ايه”.

محمد عشوب يكشف سر انجاب سمير صبري من فنانة شهيرة

وتابع: “: أنا أعرف أن له ابنا ثانيا ورأيته عند هذه الفنانة العظيمة أختنا وحبيبتنا في بيتها، وهو نسخة من سمير صبري ونزلت صورة على السوشيال ميديا، كون إنها لم تعلن بعد وفاته هذه مسألة شخصية بينها وبين المرحوم، وهذا الكلام قاله لي منير مكرم”.

طارق الشناوي ينفي انجاب سمير صبري

وكان قد قال طارق الشناوي في تصريحات تليفزيونية: “سمير صبري لم ينجب، فوصيته المعلنة مقالش فيها إن الميراث لـ ابنه، وأوصى بتوزيعه على أولاد أخته، فلو عنده فعلا ولد كان أكيد هيقول، مش ممكن كان هيغفل بأنه يكتب في الوصية أن يبقى الميراث لابنه الوحيد”.

وتابع: “سمير صبري ممكن يكون أتجوز، لكن حكاية الإنجاب دي ممكن تكون شطحة خيال عادي بتحدث أحيانًا، لو خلف كان لازم يقول في الميراث، لكنه لم يذكر هذا، ولو ابنه فعلًا موجود كان لازم هيقول حاجة عن والد، تصور أن مسألة زوجته صحيحة، لكن ابنة مسألة فيها شك، والمخرج محمد تركي قال إن سمير أوصاه بأن يُغسله، وقال إنه معندوش أولاد، لو كان في أولاد كان قال، وكنا سمعنا ابنه بيتكلم عنه”.