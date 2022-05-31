انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد عشوب يواصل إثارة الجدل حول انجاب سمير صبري: "لديه ابنان ومنير مكرم الوحيد اللي عارف السر ده" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:53 صباحاً - محمد السيد - /701032/محمد-عشوب-يواصل-إثارة-الجدل-حول-انجاب-سمير-صبري-لديه-ابنان-ومنير-مكرم-الوحيد-اللي-عارف-السر-ده

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محمد عشوب عن انجاب سمير صبري

قال محمد عشوب خلال مداخلة هاتفية مع إنجى أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" تصريحات جديدة حول نجل سمير صبري: “سمير صبري جاري وشركته أمام شركتي، وبيننا عشرة عمر أطول من 40 سنة من بدايته في الإعلام، وسافرت معه ورافقته في لندن سنتين بعد ما ترك برنامج "النادي الدولي" بسبب واقعة الفنانة فيفي عبده الشهيرة، وبقينا في لندن 3 سنوات عملنا مسلسلين أحدهما إخراج محمد عبد العزيز، وصورناه في أستوديو تشارلي تشابلن ولم يعرض حتى الآن”.

وتابع حديثه قائلا: “أقسم بالله سمير صبرى لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيراً والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة، والوحيد الذى يعرف سر زواج وإنجاب سمير صبرى من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم وهو صديقها جدا وممكن تسؤلوه في الدفنة قالتله ايه”.

محمد عشوب يفجر مفاجئة حول حقيقة انجاب سمير صبري

وكان قد كتب محمد عشوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار.

وتابع: وعندما تحدث مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه، باب الخلق شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب ولم يكن كلامه شطحًا يا أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإن لله وإنا إليه راجعون.