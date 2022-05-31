انت الان تتابع تفاصيل خبر من صديقتها المقربة.. تفاصيل تعرض شيرين سيف النصر للسرقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:53 صباحاً - محمد السيد - /701031/من-صديقتها-المقربة-تفاصيل-تعرض-شيرين-سيف-النصر-للسرقة

أعلنت الفنانة شيرين سيف النصر عن تعرضها للسرقة، وذلك عن طريق إصدارها بيان أفاد أنها تعرضت لحالة من السرقة في عام 2019 على يد صديقه لها تدعى”إحسان”.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تعرض شيرين سيف النصر للسرقة وذلك خلال السطور القادمة

سرقة شيرين سيف النصر

وصرحت شيرين سيف النصر في هذا البيان، كالتالي: في شهر يوليو 2019، اتهمت شيرين سيف النصر صديقتها إحسان، بسرقة مجوهراتها التي تقدر بخمسة ملايين جنيه، كما أنه تم الحكم على صديقتها بتعويض مبلغ مليون و200 ألف ومن المقرر أن تكون الجلسة يوم 27 يونيو والتي بها الحكم النهائي.

ولكن قد تبين من خلال تقرير المعمل الجنائي والفحوصات والتحريات، عدم وجود أي كسر في باب الشقة أو في خزينة المجوهرات الخاصة بالفنانة، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارفها، وبناء عليه بدأ رجال المباحث في البحث في قائمة علاقاتها، ومن يتردد عليها باستمرار لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة شيرين وهي “إحسان.ك”.

معلومات عن شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد كما أكدت في لقاء متلفز، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون. واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلى أن زواجها انتهى بالطلاق. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي. واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.