محافظ الإسكندرية: إطلاق عدد من المبادرات الداعمة للأسر الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إطلاق عدد من المبادرات، بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى القرى والنجوع على مستوى الأحياء.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الإثنين، مع الدكتور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، لبحث سبل تعزيز وزيادة التعاون بين الجانبين. وقدم المحافظ الشكر إلى البنك الزراعى المصرى الذى قام بتسليم محافظة الإسكندرية عدد 3 قاطرات سعة 4 لترات، للمساعدة فى شفط وتصريف مياه الأمطار أثناء النوات الشديدة، وذلك إهداء من البنك الزراعى إلى المحافظة، كما أشاد المحافظ بدور البنك المتميز فى دعم توجيهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

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