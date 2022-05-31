الأرصاد تعلن عن ظاهرة قوية تؤثر على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ولفت الخبراء إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، وعلى شمال الصعيد فى فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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