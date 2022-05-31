وحدة السكان بالأقصر تعقد ورشة عمل عن التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - عقدت وحدة السكان ورشة عمل عن التغيرات المناخية وسبل إدارة الأزمات الناجمة عنها فى محافظة الأقصر، وذلك انطلاقا من اهتمام وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان للاستجابة للمستجدات الوطنية والمحلية، ومعالجة القضايا السكانية التى تعوق التنمية بالمشاركة مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.





وقالت رئيس وحدة السكان بالأقصر رجاء شوقى - فى بيان- إن الورشة تناولت أحدث الأبحاث العلمية فى مجال التغيرات المناخية على قطاعات (الطاقة والزراعة والبيئة المحيطة والاقتصاد) ودعم المبادرات والمشروعات التى تعنى بالمناخ، بالإضافة إلى نقل رسائل لكل العالم من خلال المدينة السياحية الأولى بمصر والأشهر عالميا.

وأكدت مدير وحدة السكان على دور الإعلام والجمعيات الأهلية والمؤسسات فى التوعية بمخاطر المناخ وتعميق الإحساس بهذه الأزمة العالمية، وخلق رأى عالمى يستهدف التأثير فى صناع القرار من خلال تخصيص مساحات ثابتة فى وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية تستهدف رفع الوعى بالمشاكل البيئية والتوعية بدور الفرد فى النهوض بالبيئية وحمايتها والحفاظ عليها.

وشددت على أهمية الحث على المبادرات الشبابية التى تعنى بالمناخ والمحافظة على التراث، والتوعية المجتمعية بالمتغيرات البيئية وتأثيرها فى الأبعاد السكانية المختلفة وتأثرها بها.

وفى الختام، دعت وحدة السكان بسرعة التحرك والانتهاء من وضع خطط على كل المستويات للتعريف بالتغيرات المناخية ورفع الوعى بسبل مواجهتها، ودور المجتمع المدنى فى انتشار المشروعات صديقة البيئة وتحفيزها وتقديم كل سبل الدعم لها.