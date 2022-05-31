وقال الدكتور يوسف غرباوى، فى بيان للجامعة اليوم الإثنين، إن التخصصات الطبية شملت توقيع الكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 150 حالة رمد، و60 أنف وأذن وحنجرة، و30 نساء وتوليد، و135 أطفال، و80 جلدية، و60 جهاز هضمى.
وأشار إلى أن القافلة تضمنت أيضا تشخيص طفلين ذوى احتياجات خاصة لحالة تعانى من تأخر فى النطق والكلام وأخرى تعانى من صعوبات تعلم القراءة والإملاء واضطرابات فى نطق بعض الكلمات، وتم تقديم النصائح إلى ذويهم وتحويل الحالات للمتابعة من خلال مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادى.
كما شملت القافلة حملة للتوعية ضد مخاطر الإدمان شهدت عقد جلسات مع مختلف المراحل العمرية وتوزيع المطبوعات والملصقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة جامعة جنوب الوادى تقدم خدمات مجانية لـ524 حالة مرضية بالطويرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.