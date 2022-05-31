قافلة جامعة جنوب الوادى تقدم خدمات مجانية لـ524 حالة مرضية بالطويرات

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى بأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة متعددة التخصصات لقرية الطويرات بقنا، وقع خلالها أطباء مستشفيات قنا الجامعية الكشف الطبى على 524 حالة من أبناء القرية فى مختلف التخصصات الطبية.





وقال الدكتور يوسف غرباوى، فى بيان للجامعة اليوم الإثنين، إن التخصصات الطبية شملت توقيع الكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 150 حالة رمد، و60 أنف وأذن وحنجرة، و30 نساء وتوليد، و135 أطفال، و80 جلدية، و60 جهاز هضمى.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت أيضا تشخيص طفلين ذوى احتياجات خاصة لحالة تعانى من تأخر فى النطق والكلام وأخرى تعانى من صعوبات تعلم القراءة والإملاء واضطرابات فى نطق بعض الكلمات، وتم تقديم النصائح إلى ذويهم وتحويل الحالات للمتابعة من خلال مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادى.

كما شملت القافلة حملة للتوعية ضد مخاطر الإدمان شهدت عقد جلسات مع مختلف المراحل العمرية وتوزيع المطبوعات والملصقات.