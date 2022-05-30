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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /701028/نبيل-الحلفاوي-بعد-هزيمة-الأهلي-مبروك-للوداد-استحق-الفوز

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة الأهلي

كتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر: “مبروك للوداد. استحق الفوز. بعد تسديدة متقنة استطاع تضييق المساحات معتمدا على المرتدات وبالفعل في الشوط الثاني من مرتدة ناجحة عزز فوزه بهدف ثان. عتابي أنه لم يكن محتاجا للحيل اياها في نهاية المباراة. شريف لم يلمس الكرة. يتابع فقط في انتظار خطأ يقدمها له على طبق من ذهب”.

نبيل الحلفاوي يدعم الأهلي ويوجه رسالة لمنافسيه

وقبلها دعم نبيل الحلفاوي النادي الأهلي عبر حسابه بتويتر فكتب: “لى نسور #الأهلي أبطال إفريقيا.. الأهلي يظهر معدنه الحقيقي في مواجهة التحديات، كلما ازدادت صعوبة ازداد تألقا ولأن الكاف وصل بالتحدي إلى أقصاه.. فاليوم موعدكم مع الوصول بالتألق إلى أقصاه، الإنجازالتاريخي يناديكم، فلتكن صافرة الحكم إيذانا لكم بجعل كل ما تم من ألاعيب هباءً منثورا”.

بينما أعرب عن استيائه من منافسي نادي القرنـ فكتب: “غير مطلوب من الجميع تشجيع الأهلي وخاصة ممن يشجع ناد منافس. ولكن لا أرخص ولا أكتر إثارة للاشمئزاز من مصري يستغل ظروف هذا النهائي للتنفيس عن سواده وحقده ضد الأهلي والخطيب”.

آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي

الجدير بالذكر، أنه كان آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي من خلال مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول»، في رمضان الماضي بجانب كلا من فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.