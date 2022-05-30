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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /701026/أحمد-السعدني-يسخر-من-تقدم-الوداد-على-الأهلي-هو-ماتش-العودة-امتى

سخر الفنان أحمد السعدني من تقدم الوداد على الاهلي في مباراة اليوم، وعلق على ما يحدث خلال المباراة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصية تويتر.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق أحمد السعدني على مباراة الاهلي والوداد

تعليق أحمد السعدني على المباراة

وعلق السعدني عبر تويتر، كالاتي: “هو موسيماني عاملهم دمل في دماغهم ليه بجد يعني بلعب ماتش نهائي ماتش واحد علي ارض المنافس و اشيل الليله للمدرب مالك يا خليف ما تهدي كده مش حنمشيه و حيكسبها السنه الجايه عادي بس من غير متعرضوها علينا”.

أحمد السعدني في عيد الفطر

حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة متابعيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونشر السعدني صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من كواليس مسلسل بطلوع الروح وعلق عليها قائلًا: "عيد سعيد".

أبطال مسلسل بطلوع الروح مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

قصة مسلسل بطلوع الروح

يناقش مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تقدمه الفنانة إلهام شاهين، كيفية سيطرة الداعشيين على الأشخاص حتى انضمامهم للجماعة، وظهر ذلك خلال البرومو الرسمي للعمل، إذ ظهرت إلهام شاهين ممسكة بكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو، كما ظهرت الفنانة منة شلبي بدور قناة تعيش مع زوجها المهندس وبسبب تحول عقيدتها تجبر على الانضمام للجماعة الإرهابية وارتداء الحجاب.

تصريحات أحمد السعدني في حبر سري

- في حاجات أنا عملتها غلط بسبب مراهقتي.. وبالنسبالي الأدوار مش بالكترة

- ندمت على دور الطلبية وكنت عايز أشتغل مع أبويا اكتر من كدة

-كله بالحب تجربة سيئة جدا.. واتعلمت منها اني متعاملش بحسن نية في أعمالي

- أنا مراهق أكتر من ولادي.. ومراهقتي ضيعت مني حاجات كتير

- أبويا أخد قرار إنه اكتفى، والسلام النفسي أحسن بكتير من الفلوس.

- عادل إمام لا يتهاون في حقه ولو الدور مكنش مناسب معايا كان رفض

- لو أبويا مكنش صلاح السعدني مكنتش اشتغلت ممثل

- منى زكي نجمة مصر الأولى.. وياسمين عبد العزيز الأنجح تجاريا في السينما وأحمد فلوكس ظالم نفسه

- اتضربت في الاستاد قبل كدة ووكنت مبروحش اللإمتحانات عشان الماتش

- حصل مشكلة بيني وبين ميدو ولحد دلوقتي مش بنتكلم.

- احنا مجتمع شرقي مبيفهمش الصداقة بين الراجل والانثى

- معنديش مشكلة أشتغل مع محمد رمضان