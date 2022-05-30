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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /701024/كارمن-سليمان-تحتفل-بحصدها-جائزة-ميما-كأفضل-مطربة-شابة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال كارمن سليمان بجائزة ميما

ونشرت كارمن سليمان مجموعة صور لها، ظهرت بها بفستان أحمر طويل وتعمدت ارتداء اكسسوارت بسيطة مع وضع مكياج هاديء يتناسب مع إطلالتها الأنيقة، وعلقت على تلك الصور، كاتبة: “جوائز ميما،أفضل مطربة شابة”.

أحدث أغاني كارمن سليمان

من ناحية أخرى طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

جاءت كلمات الأغنية كالتالي: عسى الفرقا مدام الله كتبها علينا خيره أبمسح آخر دموعي وابتسم على فرقاه صحيح إني خسرت اللي أبد ما عوضه غيره ولكن الجفا ظالم وأنا ظلم الجفا ما قواه جبرني العقل افهمها بعد كثرة معاذيره عذرته من كبر قدره من اقصى قلبي لين اقصاه وتعمدت الرحيل المر بكسر صعب تجبيره عزاي اني رغم بعده بعيش الحلو من ذكراه حنيني له يساورني إلى من جابته سيره وهو مشكلته ما هو اللي يمر فبالك فتنساه شعوري صعبة أوصافه ولكن سهل تفسيره تركته قبل يتركني قبل لا أحتاج وما ألقاه

عسى الفرقا مدام الله كتبها بيننا خيره أبمسح آخر دموعي وابتسم على فرقاه صحيح إني خسرت اللي أبد ما عوضه غيره ولكن الجفا ظالم وأنا ظلم الجفا ما اقواه

مدام الله كتبها بيننا خيره أبمسح آخر دموعي وابتسم على فرقاه.

كارمن سليمان

وسبق وشاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها، عدة صور ومقاطع فيديو من أولى حفلات ابنها المدرسية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت في الصور برفقة زوجها وابنها وشقيقتها، وعلقت: “النهاردة كانت أول حفلة نحضرها لزين في المدرسة بتاعته.. ربنا يحميه ويفرحكوا بولادكوا يا رب”.