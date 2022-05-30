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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /701021/العثور-على-جثة-مسن-وسط-المقابر-بقرية-صنبو-أسيوط

عثر أهالي قرية "صنبو"، التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، على جثة لرجل مسن، يُدعى "ن. ط. ع.، يبلغ من العمر 58عام، ملقاة وسط مقابر القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وبدأت الأجهزة المختصة جهودها لكشف غموض الواقعة.

دوت الخليج تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة مسن وسط المقابر بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط في ظروف غامضة. تفاصيل الواقعة وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارة إسعاف لموقع البلاغ وتبين وتبين صحة الواقعة والعثور على جثة مسن فى العقد الخامس من العمر يدعى “ن.ط.”58 عاما مقيم بديروط الشريف ملقاة في ظروف غامضة. تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة لانتداب الطب الشرعي ومعرفة سبب الوفاة لحين تسليمها لذويها. النيابة العامة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية.

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