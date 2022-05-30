مستشار الرئيس للصحة: لا يتم استئصال العين من المتوفى فى عمليات زرع القرنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:24 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه أول من تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتوفير القرنيات أثناء وجوده في وزارة الصحة، لافتا إلى أن "أول بنك عيون" أنشأ كان فى مستشفى عين شمس التخصصي، وساهم في علاج العديد من الحالات.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك فرقا بين زرع القرنية وزرع الأعضاء، فالقرنية تأخذ من الإنسان بعد الوفاة، وتستخدم لإنسان آخر فى حاجة لقرنية أخرى، مضيفا: "عملنا القانون وشرحنا بعمق شديد الفرق بين زرع الأعضاء وزرع القرنية".

واستكمل: "مشروع القانون يفصل بين زرع القرنية، وبين زراعة الأعضاء، والقضية ثقافة مجتمع، وهناك جزء عاطفي يمنع المواطنون من التبرع بالقرنيات، ولا نشكك فى القرنيات التي تستورد من الخارج"، مؤكدا أن هناك موافقات شرعية على نقل القرنية من المتوفى إلى إنسان آخر ولا يتم استئصال العين.