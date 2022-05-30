تابع وزيرى خلال مداخلة إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" أن الكشف الأثرى يمثل كشفا فى غاية الروعة مثل حالة من الإبهار للعالم وهو يأتى استمرارا للاكتشافات التى بدأت منذ أبريل 2018 حيث شهدت مصر منذ ذلك التوقيت اكتشاف مقابر رائعة وتماثيل مذهبة وتوابيت وخبيئة حيوانات.
أضاف أن خبيئة اليوم هى الأضخم والأكبر فى تلك المنطقة وهى عبارة عن عدد كبير من التماثيل البرونزية بواقع 150 تمثال بالاضافة إلى 250 تابوت ملون فى حالة جيدة تم الكشف عنهم فى غضون ثلاثة أسابيع بعد اكتشاف التماثيل وبداخلهم مومياوات وجميعهم يعود إلى العصر المتأخر فى عام 500 قبل الميلاد.
واصل: "أثناء عمل الحفائر وجدنا دفنة سطحية تعود للدولة الحديثة بها دفنة لسيدة اهتمت بجمالها، معها كل أدوات تجميلها من المرايا والكحل والقلادات والأساور والحلقان وبعضها من الأحجار الكريمة أو البازلت أو الباستر".
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرى يكشف تفاصيل أكبر خبيئة تماثيل برونزية فى جبانة البوباسطيون بسقارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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