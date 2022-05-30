دار الإفتاء: بعد غد الأربعاء أول أيام شهر ذى القعدة لعام 1443 هجريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد الأربعاء، الموافق الأول من شهر يونيو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ذى القعدة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا.





وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، فى بيان اليوم، أن دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر ذى القعدة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا بعد غروب شمس اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، الموافق الثلاثين من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأضاف: " قد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذى القعدة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا بالعين المجردة، وقد خالف ذلك الحساب الفلكى أيضا، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم غد الثلاثاء الموافق الحادى والثلاثين من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر شوال لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، وأن بعد غد الأربعاء الموافق الأول من شهر يونيو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ذى القعدة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة أربعين هجريا وأول أيام الأشهر الحرم الثلاثة المتتالية.

وتابع مفتى الجمهورية: " وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام ".