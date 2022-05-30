تفاصيل امتحان «البابل شيت» للثانوية العامة.. ونصائح للطلاب عند الإجابة

جدة - نرمين السيد - وأوضح رمضان، فى مقابلة مع قناة مدرستنا، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن بعض الطلاب يدخلون أرقام جلوسهم بصورة خاطئة: "كأن يكتبوا رقم الجلوس باللغة العربية ووسطه رقم باللغة الإنجليزية خاصة رقم صفر الذى يدونه البعض باللغة الإنجليزية وسط الأرقام العربية فيقرأ 5، أو يكتبوا الرقم 2 يشبه رقم 3"، وكذلك كود الامتحان المدون بشكل واضح على ورقة الأسئلة، فإذا أخطأ الطالب فى نقله على ورقة الإجابة يتم تصحيح امتحانه على نموذج مختلف تماما، ما يترتب عليه فقدان غالبية الدرجات.

وشدد على كل طالب بالتركيز عند كتابة كود الامتحان، وألا ينقل الكود من زميله، لأن نماذج الامتحان تختلف من طالب إلى آخر ولكل طالب كود خاص به.

نصائح للإجابة على الامتحان بنظام "البابل شيت"

وقال مدير المركز القومى للامتحانات، إن الوزارة هذا العام قسمت الـ"بابل شيت" إلى مربعات كل مربع به تسلسل 10 أسئلة فقط، حتى يسهل على الطلاب تسجيل الإجابات دون تشتت.

ونصح الطلاب بإحضار مسطرة لتحديد السؤال الذى يجيبون عليه بدقة، وقلم رصاص لتظليل الإجابات بصورة مبدئية، وحتى يسهل محو الإجابة إذا أراد استبدالها بإجابة أخرى عند المراجعة.

وتابع أنه على الطلاب تظليل الإجابة الصحيحة بشكل كامل دون الخروج عن الدائرة، وعند المراجعة إذا تأكد من صحة إجابته يعود ويظللها بالقلم الجاف.

ونوه مدير المركز القومى للامتحانات إلى أنه فى حال تظليل الطالب إجابته بالقلم الجاف ثم اكتشف أنها خاطئة وأراد استبدالها، يكتب عليها العلامة (X) ويظلل دائرة أخرى، مشيرا إلى أن الطالب إذا ظلل إجابتين تحتسب له درجة السؤال بصفر.

نظام "البابل شيت"

وأوضح رمضان محمد، أنه فى النظام القديم كان الطلاب يتسلمون كراسة امتحان أو "بوكليت" تتضمن كل من الأسئلة والإجابات، مشيرا إلى أن عملية التصحيح بهذه الطريقة كانت تستغرق وقتا وجهدا كبيرا وقد تشهد بعض الأخطاء، ولهذا اتجهت وزارة التربية والتعليم إلى نظام "البابل شيت"، للتمكن من التصحيح الإلكترونى للامتحانات وتجنيب العنصر البشرى.

وأضاف أن أسئلة الامتحان بشكل عام تأتى فى مستوى الطالب المتوسط، مع بعض الأسئلة التى لا تتجاوز نسبتها 20% أو 25% تكون موجهة للطالب المتميز الذى بذل جهدا فى المذاكرة خلال العام الدراسى، مؤكدا أن الامتحان بالغ الصعوبة والامتحان السهل للغاية لا يميز بين الطلاب.

وعن شكاوى الطلاب من تشابه البدائل فى أسئلة الاختيار من متعدد، قال رمضان إن سؤال الاختيار من متعدد يقيس هدف واحد فقط، والبدائل الأربعة للإجابة تتضمن إجابة واحدة صحيحة، أما باقى الإجابات تسمى "مشتتات"، ولا بد أن تكون قريبة من الإجابة الصحيحة لكنها ليست كذلك، موضحا أن الهدف من ذلك تحديد الطالب الذى يعرف المعلومة، لأن البدائل إذا جاءت بعيدة عن بعضها سيجيب الطالب على الأسئلة بطريقة استبعاد الإجابات الخاطئة، وهذا لا يحقق الهدف من الامتحان.

وقال إنه تقرر هذا العام استبعاد الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة، تجنبا لأهم عيوبها المتمثلة فى ذاتية التصحيح واختلاف التقدير من مصحح إلى أخر، مع ذلك فإن هذه الأسئلة لها أهمية أكاديمية كبيرة وهى قياس قدرة الطلاب على التعبير والتحليل وترتيب الأفكار وغير ذلك.

تصحيح الامتحانات بنظام "البابل شيت"

وقال مدير المركز القومى للامتحانات، إن أول خطوة للتصحيح تتمثل فى مسح الأوراق الامتحانية بالماسح الضوئى، بعدها يبدأ مدخلى البيانات مهمتهم فى ربط رقم جلوس الطالب وكود الامتحان الخاص به بورقة إجابته، دون إظهار أى بيانات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتضمن مراجعات للتأكد من ربط بيانات الطالب بإجابته، وحال اكتشاف أى خطأ يتم العودة إلى الكنترول للتصحيح.

وأضاف أنه بعد ذلك تدخل ورقة الإجابة مسار التصحيح الإلكترونى، مع ربط الأكواد بنماذج الإجابة، موضحا أن كل امتحان يتم طباعته فى عدة نماذج لكل نموذج كود خاص ونموذج إجابة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، يوم 26 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو 2022، وتعقد ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت".