انت الان تتابع تفاصيل خبر طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها حتى خروج كل الشباب المستهدف خروجهم والافراج عنهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701023/طارق-الخولي--لجنة-العفو-الرئاسي-مستمرة-في-عملها حتى-خروج-كل-الشباب-المستهدف-خروجهم-والافراج-عنهم

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، إن القائمة التي أعلنت اليوم ضمن المعفو عنهم بلغت 6 أشخاص تم الانتهاء من إجراءتهم وإستكمالها وأن هناك إستكمال أخر لبقية المفرج عنهم يوم الخميس القادم”.

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تابع خلال مداخلة "عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":من المنتظر خروج مجموعة أخرى الخميس القادم”.

ورداً على سؤال الحديدي حول أن عدد ستة فقط قد يصيب بعض الاسر بالاحباط قال : مافيش اي إحباط يتسلل لحد لاننا بدأنا عملنا منذ فترة قصيرة ونعمل على قدم وساق كما أن الفحص الخاص بالحالات يستغرق وقتاً للتأكد من عدم إنتماء المعفو عنهم لتنظيم إرهابي حيث ان المسألة ليست سهلة في عملية الفحص ولن يكون مقبولاً أن يتسرب شخص يشكل خطراً على الامن القومي حيث تجري عملية الفحص بدقة شديدة ".

معظم القضايا الواردة إلينا في الطلبات خرج سلمي لقانون التظاهر ونشر أخبار كاذبة

وأوضح أن العمل مستمر خلال الفترة القادمة قائلاً :ماعندناش سقف زمني معين واللجنة سوف تستمر في عملها حتى خروج كافة الشباب المستهدف خروجهم من السجون وإحنا مستمرين والفاصل في بعض الاحيان بيكون أيام خاصة أن بعض الشباب مرتبط خروجهم بإجراءات روتينية ليست سهلة وطويلة وتستغرق وقتاً ومانستطيع أن ننجز حالته سريعاً نقدم على ذلك دون إنتظار قائمة مطولة كل الي خلص إجراءته يخرج "

وأوضح أن معايير الافراج عن الستة من أفرج عنهم اليوم قال : " معايير عامة تطبق على الجميع بغض النظر عن الاسماء بأن الجميع لاينتمي لجماعات إرهابية ومعظم القضايا تخص خرق قانون التظاهر بشكل سلملي أو نشر أخبار كاذبة دي معظم الحالات التي ترد للجنة "