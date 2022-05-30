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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701016/نبيل-الحلفاوي-يوجه-رسالة-لمنافسي-الأهلي-مثيرين-لللإشمئزاز

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة لمنافسي النادي الأهلي قبل انطلاق مباراة الأهلي والوداد التي تذاع الأن، والتي تعد من أهم المبارايات ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة نبيل الحلفاوي لمنافسي النادي الأهلي

كتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، معربا عن استيائه من منافسي النادي الأهلي: “غير مطلوب من الجميع تشجيع الأهلي وخاصة ممن يشجع ناد منافس. ولكن لا أرخص ولا أكتر إثارة للاشمئزاز من مصري يستغل ظروف هذا النهائي للتنفيس عن سواده وحقده ضد الأهلي والخطيب”.

غير مطلوب من الجميع تشجيع الأهلي وخاصة ممن يشجع ناد منافس. ولكن لا أرخص ولا أكتر إثارة للاشمئزاز من مصري يستغل ظروف هذا النهائي للتنفيس عن سواده وحقده ضد الأهلي والخطيب.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) غير مطلوب من الجميع تشجيع الأهلي وخاصة ممن يشجع ناد منافس.

ولكن لا أرخص ولا أكتر إثارة للاشمئزاز من مصري يستغل ظروف هذا النهائي للتنفيس عن سواده وحقده ضد الأهلي والخطيب. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 30, 2022

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للإتحاد المغربي

وكان قد وجه نبيل الحلفاوي رسالة للإتحاد المغربي، قال فيها: “لن تكون هناك مشاكل لو نجح الاتحاد المغربي في التعامل مع المباراة مراعيا أن له صفتين(وهو ما يحدث لأول مرة) صفة المنافس على البطولة. وصفة مستضيف نهائي البطولة، النجاح هنا يتمثل في قدرته على الفصل بين الصفتين والتحلي بالحياد التام فيما يخص الثانية”.

وقبلها دعم الأهلي عبر حسابه بتويتر فكتب: “لى نسور #الأهلي أبطال إفريقيا.. الأهلي يظهر معدنه الحقيقي في مواجهة التحديات، كلما ازدادت صعوبة ازداد تألقا ولأن الكاف وصل بالتحدي إلى أقصاه.. فاليوم موعدكم مع الوصول بالتألق إلى أقصاه، الإنجازالتاريخي يناديكم، فلتكن صافرة الحكم إيذانا لكم بجعل كل ما تم من ألاعيب هباءً منثورا”.

نجوم الفن يدعمون النادي الأهلي

جدير بالذكر أنه حرص عدد من نجوم الفن على دعم نادي الأهلى، قبل انطلاق مباراته اليوم أمام الوداد اليوم من خلال تواجدهم في المعلب وكان من بين هؤلاء النجوم كلا من الفنانة مايان السيد والفنانة سهر الصايغ اذ نشرو صورهم أثناء وصولهم للملعب والأخرى نشرت صورتها من المدرجات، وبدأو الجمهور يتداولون تلك الصور مداعبين الفنانتين ومؤكدين أن زيارتهم للمباراة ستجعلها حماسية وسيفوز فريق الأهلى لا محال.