متحدث الصحة: سرعة انتشار جدري القرود مقارنة بفيروس كورونا ضعيفة جدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:26 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أعلنت أن جدري القرود ينتقل من الحيوان إلى الإنسان في الأصل، والانتقال من إنسان إلى آخر يأتي من خلال التلامس المباشر الطويل، ولهذا سرعة انتشار جدري القرود مقارنة بفيروس كورونا ضعيفة جدا.

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الاثنين، أن الجرعة التنشيطية الثالثة مقررة لمن مر عليهم 6 أشهر من الجرعة الثانية، مشيرًا إلى أنها ترفع من قدرة الجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا بناء على ما توصلت إليه الأبحاث العلمية.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة جدا على صحة مواطنيها، لافتًا إلى أن الدولة عندما تستخدم أي نوع من أنواع اللقاحات أو أي نوع من أنواع الأدوية، فلا بد أن يكون قد حصل على موافقات كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الأغذية للأدوية الأمريكية، هيئة الأدوية الأوروبية، وكذلك هيئة الدواء المصرية اللاتي تعيد اختبارات الثبات والصلاحية.