انتهاء تبطين 302 كيلومتر من الترع بقرى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الإثنين، أعمال تبطين الترع لمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بالمحافظة.

وقال المحافظ إن العمل يجرى فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة تنفيذا لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، كما يجرى العمل فى تبطين ترعة (العضمة) وفروعها، وترعة (أدريجة) و(أبشان) وغيرها من الترع، مشيدا بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.

وأضاف أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالى، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشلمت جولة المحافظ تفقد أعمال توسعة الشوارع غرب مدينة كفر الشيخ، وخاصة امتداد شارع صبرى القاضى، قبل وبعد سوق الجملة اتجاها للطريق المؤدى لسخا ولمحلة موسى ورصفها ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورى وربط غرب بشرق العاصمة.