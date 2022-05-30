تدشين حملة الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بالقومى للمرأة فى الغربية

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف.





يأتى ذلك فى إطار عمل المجلس على محور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى للأسر المصرية، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة، بحضور الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى بالغربية، والشيخ عبد الحميد متولى عضو مركز الفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وتامر سعيد مدير وحدة الاستقبال بمكتب شكاوى المجلس، وأميرة التطاوى المقرر المناوب للفرع.

وذكرت محافظة الغربية - فى بيان اليوم - أن الدكتورة صفاء مرعى، تقدمت بالشكر والتقدير لمحافظ الغربية، والذى لا يتوانى فى تقديم كل الدعم للمجلس ولأنشطته.

وشهد قطاع تنمية الأسرة تفوقا ملحوظا فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، وحقق المجلس نسبة أعلى من المستهدف تحقيقه.

وعن حملة الإرشاد النفسى والتنشئة المتوازنة، فقد نفذ المركز 6 ندوات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى جانب عدد 12 ندوة بمراكز الشباب والرياضة المتنوعة بالمحافظة.

وأوضح تامر سعيد ممثل المجلس، أن الهدف من البرنامج هو تنمية الأسرة المصرية وإرشاد المقبلين على الزواج حيث تستهدف الحملة فئات ثلاث هم طلبة الجامعة والعاملين بالمديريات والمواطنين بالقرى وبالأخص قرى "حياة كريمة".

وأكد الشيخ عبد الحميد متولى عضو المركز الأزهر العالمى للفتوة الإلكترونية، أن التنمية الأسرية من أهم القضايا التى يوليها الأزهر الشريف عناية خاصة، حيث أسس المركز وحدة "لم الشمل" للأسر والتى تعمل فى اتجاهين أساسيين أولهما اتجاه توعوى بأهمية لم الشمل وآخر ميدانى، من خلال تنفيذ برامج التنمية الأسرية حيث تلقت الوحدة 75 ألف قضية نزاعات أسرية تم حل 65 ألف حالة منها.

كما لفت إلى سعى الأزهر الشريف لتكوين أسرة مستقرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وللدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، مشيرا إلى دور المجلس فى المشاركة الفعالة لتنفيذ أهداف الدولة المصرية.

كما وجه كافة المديريات والأجهزة المعنية بمزيد من التعاون مع فرع المجلس بالغربية من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة من الخطط الموضوعة.