الكشف على 402 حالة ضمن قافلة طبية نظمتها جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، اليوم الاثنين، أنه تم الكشف على 402 حالة، شملت جميع التخصصات الطبية والبيطرية والصيدلية وطب الأسنان والإرشاد الزراعى والتمريض، ضمن قافلة طبية نظمتها الجامعة بقرية أبو خليفة بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.





وقال رئيس الجامعة -فى بيان اليوم الاثنين- إن الجامعة ستواصل جهودها لتقديم خدماتها العلاجية والتوعوية للقرى الأكثر احتياجا؛ تماشيا مع رؤية القيادة السياسية لمحاربة الفقر والاهتمام بصحة المواطن المصرى لبناء التنمية المستدامة، لافتا إلى أن القوافل تأتى تماشيا مع رؤية الجامعة ومسؤوليتها المجتمعية للاهتمام بتطوير ورعاية قرى محافظة الإسماعيلية وإقليم القناة؛ للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل المواطن وتوفير الحياة الكريمة التى يستحقها. وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن القافلة قدمت خدمات توعوية، ما بين ندوات تثقيف صحى تناولت طرق تنظيم الأسرة والأمراض المعدية لدى الأطفال فى فصل الصيف وطرق الوقاية منها، إلى جانب عقد ندوة لبعض المزارعين استهدفت إيجاد حلول المشكلات الزراعية، والرد على الأسئلة والاستفسارات عن المشكلات التى تواجه أشجار المانجو والفاكهة والخضر، وتوزيع المبيدات والأدوية بالمجان.

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