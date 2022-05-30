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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701017/الأهلي-ينهي-الشوط-الأول-متأخرا-بهدف-أمام-الوداد-المغربي-في-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأهلي من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والوداد المغربي بتقدم الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

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ونجح زهير المترجري في إحراز هدف التقدم 15 دقيقة لصالح فريق الوداد المغربي، من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والتي تقام على ملعب محمد الخامس، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت أول 10 دقائق محاولات من جانب الفريقين للسيطرة على وسط الميدان، دون أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 11 كاد أن يسجل الوداد المغربي أول أهداف اللقاء، لولا تعاطف العارضة مع الأهلي بعد تصويبة من مهاجم الفريق المغرب مبينزا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق والذي ضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

تشكيل الوداد

فيما جاء تشكيل الوداد كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد التكناوتي

في الدفاع: يحيى عطية الله- أمين فرحاني- أشرف داري- أيوب العملود

في الوسط: رضا الجعادي- يحيى جبران- جلال الداودي- زهير المترجي- أيمن الحسوني

في الهجوم: جاي مبينزا

تاريخ فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا:

1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو

1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني

2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا

2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي

2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي

2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني

2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي

2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي

2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك 2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

الوداد يحقق دوري أبطال إفريقيا في نسختين إحداهما على حساب الأهلي فيما استطاع فريق الوداد أن يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين، الأولى عام 1992 والثانية عام 2017 على حساب فريق النادي الأهلي.