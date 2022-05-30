انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك التعمير والإسكان يوفر قرض بضمان عقاري.. أعرف تفاصيله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701014/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-قرض-بضمان-عقاري-أعرف-تفاصيله

أعلن بنك التعمير والإسكان عن توفير قرض بضمان عقاري بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، ويعد قرض بضمان عقاري من بنك التعمير والإسكان الأكثر بحثاً بين قروض بنك التعمير والإسكان لاسيما أن السداد لموظفي الوظائف الحكومية يكون بنسبة لاتزيد عن 40% من قيمة الراتب و 60% في حالة القطاع الخاص ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض بنك التعمير والإسكان بضمان عقاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك التعمير والإسكان يوفر قرض بضمان عقاري.. أعرف تفاصيله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.