انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم وفاته.. حلقة جديدة تجمع سمير صبري بـ الإعلامية إيناس جوهر في "ذكرياتي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701012/رغم-وفاته-حلقة-جديدة-تجمع--سمير-صبري-بـ-الإعلامية-إيناس-جوهر-في-ذكرياتي

يستعد الفنان الراحل سمير صبري لاستضافة الإعلامية إيناس جوهر في برنامجه الإذاعي ذكرياتي، وذلك في حلقة غدا الثلاثاء الموافق 31 من شهر مايو تزامنا مع اليوم العالمي للإعلامين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حلقة سمير صبري مع الإعلامية ايناس جوهر

ويبدو أن سمير صبري قد سجل حلقته مع الإعلامية إيناس جوهر قبل وفاته، اذ أنه رحل عن عالمنا في يوم الجمعة قبل الماضي، بعد صراع طويل مع المرض وبعد أيام قليلة من خروجه من المستشفى.

وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم، وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

سمير صبري يثير الجدل حول نجله

وكان قد أثير الجدل منذ جنازة سمير صبري حول حقيقة امتلاك مسير صبري ولدا لم يسمع عنه أحد، فقال طارق الشناوي: “سمير صبري لم ينجب، فوصيته المعلنة مقالش فيها إن الميراث لـ ابنه، وأوصى بتوزيعه على أولاد أخته، فلو عنده فعلا ولد كان أكيد هيقول، مش ممكن كان هيغفل بأنه يكتب في الوصية أن يبقى الميراث لابنه الوحيد”.

وتابع: “سمير صبري ممكن يكون أتجوز، لكن حكاية الإنجاب دي ممكن تكون شطحة خيال عادي بتحدث أحيانًا، لو خلف كان لازم يقول في الميراث، لكنه لم يذكر هذا، ولو ابنه فعلًا موجود كان لازم هيقول حاجة عن والد، تصور أن مسألة زوجته صحيحة، لكن ابنة مسألة فيها شك، والمخرج محمد تركي قال إن سمير أوصاه بأن يُغسله، وقال إنه معندوش أولاد، لو كان في أولاد كان قال، وكنا سمعنا ابنه بيتكلم عنه”.

بينما كتب الماكير محمد عشوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار.

وتابع: وعندما تحدث مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه، باب الخلق شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب ولم يكن كلامه شطحًا يا أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإن لله وإنا إليه راجعون.