جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفرالشيخ، جمال نور الدين، اليوم الاثنين، تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهد المتوسط لقطاع الكهرباء بتكلفة 10 ملايين و575 ألف جنيه لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة.





وأوضح المحافظ - فى بيان - أن إحلال وتجديد شبكات الكهرباء فى قرى ومراكز كفرالشيخ تسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، منوهًا بأن التنفيذ يكون وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية. وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن عمليات التجديد تأتى بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتوجيهات المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحلال وتجديد وتوسعات فى شبكات كهرباء كفر الشيخ بتكلفة 10.5 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.