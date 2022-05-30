غدا.. جامعة عين شمس تحتفل بمئوية الدبلوماسية المصرية

جدة - نرمين السيد - المؤتمر يأتي فى إطار الاحتفال بمئوية وزارة الخارجية المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز ومقرر عام المؤتمر، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعمرو موسى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، ولفيف من سفراء مصر بالخارج.

تبدأ فعاليات المؤتمر فى العاشرة صباح غد الثلاثاء 31 مايو، بمدرج المحلاوى بكلية الطب.

يهدف المؤتمر إلى توضیح دور الخارجية المصرية، وإبراز دور الدبلوماسية المصرية إلى جانب تسليط الضوء على أهمية وزارة الخارجية المصرية، وأهم إنجازاتها سياسياً، وكذلك إبراز دور الخارجية فى تحقيق التعاون مع الدول العربية والأجنبية، وتوضيح دور الخارجية المصرية فى مواجهة التحديات والأزمات، فضلاً عن أهمية وزارة الخارجية فى حماية الأمن والسلم المصرى، وكيفية تحقيق التواجد المصرى الدبلوماسى عربياً ودولياً.