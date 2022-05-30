دعم عاجل من حياة كريمة لمواطن عقب تعرض منزله للحريق فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت مؤسسة "حياة كريمة" بتقديم كافة أوجه الدعم العاجل واللازم لأسرة المواطن فى قرية الحكمة بوادى النقرة بمحافظة أسوان، وذلك لتضرر منزلهم إثر الحريق الذى نشب به، وأدى إلى تلف كافة محتوياته.





وبشكل عاجل تواصلت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة "حياة كريمة" مع المواطن المتضرر لتقديم كافة أوجه الدعم له ولأسرته، من ترميم المنزل،، وتقديم المواد الغذائية، والمفروشات والأجهزة الكهربائية اللازمة تعويضًا له عما تعرض له منزله من أضرار الحريق الذى نشب فيه.

حيث قام اليوم فريق مؤسسة "حياة كريمة" بأسوان بزيارة عاجلة للمنزل المحترق بقرية وادى النقرة بمركز نصر النوبة لتقديم العديد من الأجهزة الكهربائية تتمثل فى ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وعدد من البطاطين ومواد غذائية للأسرة المتضررة، كما حصر الفريق الهندسى بالمؤسسة التلفيات الموجودة بالمنزل والعمل على إصلاح الضرر بشكلٍ عاجل.

يأتى ذلك إيمانًا من مؤسسة "حياة كريمة" بدورها المجتمعى تجاه المواطنين فى وقت الأزمات فى مختلف محافظات الجمهورية، وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين والتخفيف عن كاهل الفئات الاولى بالرعاية.